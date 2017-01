Le Monde reprend une dépêche biaisée de l’AFP

Encore une fois l’AFP a montré son biais anti-israélien dans une dépêche publiée hier soir par le quotidien Le Monde.

Cette dépêche concerne la condamnation à 7 mois de prison d’un employé palestinien de l’ONU par un tribunal israélien. Cet employé, Wahid Borsch, a été arrêté en juillet 2016. Voici un petit rappel des faits :

Dans le communiqué publié par Tsahal au moment de son arrestation, il est précisé que :

Wahid Borsh, un employé du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a été inculpé devant une cour civile au sud d’Israël pour s’être servi de son poste pour aider le Hamas dans ses activités terroristes à Gaza. Il a admis avoir aidé le Hamas à utiliser des fonds humanitaires pour construire une jetée pour les forces marines du groupe terroriste en 2015. Il a aussi avoué avoir volé des armes dans des sites qui devaient être démolis.

Le titre de la dépêche apparaît d’ailleurs comme étant complètement neutre :

Le problème est que le corps de la dépêche est un cas classique d’omission sélective.

1ère Omission Sélective

Le Hamas est inscrit sur la liste des organisations considérées comme terroristes par l’Union Européenne. Par ailleurs, le Canada, les États-Unis, le Japon et l’Égypte considèrent aussi le Hamas comme une organisation terroriste. L’AFP, en ne rappelant pas cela, donne l’impression que le Hamas a une forme de légitimé internationale que lui nierai Israël, alors que c’est en réalité le contraire dont il s’agit.

2ème Omission Sélective

Israël mène en effet un blocus terrestre, aérien et maritime de la bande de Gaza, mais ce n’est pas le seul pays à le faire !

L’Égypte mène aussi le blocus de la bande de Gaza et en omettant de l’écrire, l’AFP contribue au “Israël-bashing”, parce qu’il s’agit de faire porter à Israël la totale responsabilité de la situation à Gaza. Par ailleurs, il est important de rappeler que selon l’ONU le blocus de Gaza est parfaitement légal et est un cas de légitime défense en temps de guerre.

3ème Omission sélective et faire passer son opinion pour un fait

L’acheminement de l’aide Humanitaire dans la bande de Gaza dépend d’Israël, du Hamas et… de l’Égypte ! Il s’agit encore une fois de faire porter à Israël l’entière responsabilité de la situation. De plus, le journaliste ayant rédigé la dépêche écrit :

Deux tiers des 2 millions de Palestiniens qui y vivent entassés…

Or, il n’y a pas 2 millions de Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza, mais 1 819 982. Cela veut dire que la densité de population dans la bande de Gaza est de 5046 habitants au kilomètre carré. La bande de Gaza n’est par ailleurs le territoire ayant la plus forte densité de population au monde (Hong Kong et Singapour la dépasse avec respectivement 6553 et 7698 habitants au kilomètre carré.

De plus, “entassé” est un mot avec une forte connotation négative. En effet quand on regarde la définition (et l’exemple) qu’en donne le Larousse en ligne, on peut s’interroger sur le choix de ce mot dans un cas concernant Israël :

Conclusion :

Le Monde a repris un dépêche qui est biaisée, car sous un titre en apparence tout ce qu’il y a de plus descriptif et informatif, c’est du Israël-bashing qui est dissimulé.

Nous avons contacté le Monde pour demander une correction.