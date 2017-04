Para Ouvir por Conta Própria: HonestReporting Vai até a Fronteira de Gaza

No dia 19 de abril, 40 pessoas, muitas delas visitando Israel para as férias de Pessach, passaram um dia único com o HonestReporting, aprendendo sobre a política, economia, infraestrutura, sociedade e segurança da Faixa de Gaza, tanto por uma perspectiva histórica, questões atuais, e o que esperar do futuro.

A excursão foi guiada pelo ex-Chefe do Departamento Civil na unidade da IDF de Coordenação das Atividades do Governo nos Territórios (COGAT), o Coronel (Ret.) Grisha Yakubovich.

A participante da excursão Brenda Yablon é uma jornalista premiada que divide seu tempo entre Tel Aviv e Vancouver. Ela divide seus pensamentos sobre o que aprendeu aqui.

“Há mais de um milhão de pessoas em Gaza hoje com menos de 18 anos. Elas são ensinadas a nos odiar, e que Israel é a causa de todos os seus problemas”.

Este era um dos muitos fatos perturbadores relatados pelo Coronel da IDF (Ret.) Grisha Yakubovich, que dava ao nosso grupo um curso intensivo sobre a história de Gaza desde 1967, e sobre os problemas enormemente complexos inerentes a governar a região. Como membro do COGAT – Coordenadoria das Atividades Governamentais nos Territórios, órgão encarregado de implementar as políticas do governo israelense em assuntos civis na Cisjordânia e em Gaza -, e ex-prefeito da Cidade de Gaza, Yakubovich está intimamente familiarizado com os desafios e as frustrações inerentes que muitas vezes fazem governar quase impossível.

Mas mesmo nos níveis mais básicos de serviços como água e eletricidade, quase nada funciona. De acordo com os Acordos de Oslo, Israel deve fornecer à Gaza 7% de sua água. Devido aos conflitos entre a Autoridade Palestina, Israel e o Hamas sobre os recursos hídricos compartilhados, os habitantes de Gaza estão cronicamente com falta de água. Na busca desesperada por água, os habitantes de Gaza arruinaram grande parte de seu aquífero por meio de escavações descontroladas de poços, com mais danos causados ??pelo esgoto (não há estações operacionais de tratamento de esgoto) e pela infiltração de água do mar, causada em grande parte pelo governo egípcio que inundou 1100 túneis ilegais que conectavam Gaza à Península do Sinai. “Os egípcios odeiam o Hamas mais ainda do que odeiam Israel”, explica Yakubovich. Em um dia normal, os habitantes de Gaza têm apenas de 6 a 8 horas de eletricidade.

Uma planta de dessalinização seria uma solução óbvia para o problema da água em Gaza, mas a dessalinização exige muita eletricidade, o que Gaza não tem. Gaza também não tem eletricidade suficiente para tratar seu próprio esgoto. Já existe uma estação de tratamento de esgoto no Norte de Gaza, construída pelo Banco Mundial, mas precisa de energia para operar, o que não há. O esgoto de Gaza já está se tornando problemático para Israel, acabando por atingir as praias de Ashkelon.

Israel, por outro lado, resolveu seus próprios problemas de água protegendo seu aquífero e construindo plantas de tratamento de esgoto e dessalinização. “Israel está realmente em uma situação agora onde pode resolver a crise da água para Gaza”, diz Yakubovich. “Atualmente, o Hamas fabrica seus foguetes durante as poucas horas de eletricidade que eles têm todos os dias. Israel pode vendê-los mais eletricidade, mas então o Hamas teria mais tempo para construir mais foguetes. Israel precisa de garantias de que isso não acontecerá, e não há tais garantias.”

Na mesma linha, Israel permite a entrada de cerca de 800 caminhões por dia em Gaza, através do cruzamento Kerem Shalom. Esses caminhões levam itens essenciais, como comida e remédios, e materiais de construção para reconstruir boa parte da infraestrutura de água, eletricidade e esgoto de Gaza danificada em guerras com Israel. Mas o Hamas designou grande parte dos materiais de construção para reconstruir enormes túneis, grandes o suficiente para um ônibus ou caminhão passar, com o objetivo de lançar ataques mortais contra Israel.

“Não veremos a paz pelos próximos 50 anos”, diz Yakubovich. “Precisamos fornecer água e eletricidade aos habitantes de Gaza, e permitir que eles entrem em Israel para trabalhar. Para que isso aconteça, a comunidade internacional, e especialmente o Egito e a Jordânia, precisam estar envolvidos”.

Enquanto isso, os desafortunados em Gaza permanecem presos, vítimas de uma situação que não criaram e sem poder fazer nada a respeito. E toda uma geração está crescendo sem esperança, e com o ódio como principal combustível.