Valérie Féron : journaliste accréditée, soutien du BDS, apologiste du terrorisme palestinien

HonestReporting France à l’honneur d’annoncer la découverte d’une journaliste française vivant en Israël, disposant d’une carte de presse israélienne, et faisant ouvertement l’apologie du BDS et du terrorisme palestinien.

Tout d’abord, nous vous présentons Valérie Féron :

Valérie nous vient de Dieppe dans le Nord de la France, où elle est née le 8 janvier 1967. D’après sa biographie sur son site web :

Adolescente, elle consacre ses loisirs principalement à l’animation radio dans une station à Dieppe, et est déjà décidée à devenir journaliste. Après un bac littéraire, passionnée par les langues étrangères (anglais allemand italien) elle passe un an en Allemagne (à Hanovre) puis s’installe à Paris où elle poursuit des études d’Allemand à la Sorbonne (Paris IV). Parallèlement, elle commence à s’intéresser sérieusement au conflit ” israélo-arabe ” alors que débute la première Intifada dans les territoires occupés. Elle se rendra entre 1988 et 1990 à plusieurs reprises sur place mais simple étudiante, ne pourra pas aller en zone palestinienne et restera chez des amis israéliens. Elle commence à apprendre l’hébreu et l’arabe et effectue des stages en presse écrite. Elle arrêtera ses études universitaires pour se consacrer pleinement au journalisme et se spécialise sur le Proche-Orient. De juillet 1992 à décembre 2000 elle sera journaliste au service francophone d’une radio franco-libanaise à Paris. Elle effectue pendant cette période plusieurs voyages à titre personnel en Israël et dans les territoires palestiniens. Elle démissionnera de son poste en décembre 2000. Elle vit depuis août 2001 dans la Vieille Ville dans la Jérusalem occupée.