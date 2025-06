As 7 Melhores Fontes de Notícias Israelenses

A mídia brasileira, assim como a maioria das mídias internacionais, frequentemente cobre os acontecimentos em Israel de maneira altamente seletiva, dando um grande foco para os conflitos.

A única maneira de obter uma imagem completa de um país onde muito mais acontece para além do conflito, é lendo as próprias fontes de notícia israelenses. Oferecendo opiniões políticas da esquerda até a direita, as fontes locais de notícias israelenses são anfitriãs do amplo espectro de jornalistas e escritores de opinião que sabem o que realmente está acontecendo no país.

Com tantas opiniões e análises diferentes, é sempre preferível checar o maior número possível de fontes. E se você percebe que os seus jornais locais citam sempre o mesmo jornal israelense como fonte, eles mesmos precisam diversificar também.

Nós destacamos aqui – sem nenhuma ordem específica – nossas sete principais fontes de notícias israelenses.

Fundado em 2012, este jornal online foi criado pelo jornalista britânico-israelense David Horovitz. De acordo com seu website, o TOI “não tem afiliação política partidária. Ele procura apresentar as notícias de forma justa e oferece uma ampla gama de análises e artigos de opinião.”

Horovitz é uma das vozes mais sensatas e coerentes que oferecem análises dos cenários em Israel tanto no site do TOI quanto como comentarista na mídia internacional.

Uma característica particular do TOI é sua seção de blogs onde razoavelmente qualquer pessoa pode abrir um blog e contribuir com suas opiniões sobre qualquer assunto. Os artigos de melhor qualidade são selecionados pelos editores de opinião do TOI para a seção em destaque.

Ao contrário de outros veículos que têm um grupo consistente de colunistas ou colaboradores, o TOI oferece uma vasta seleção de opiniões. Embora o jornal pretenda ser o “mercado de ideias” de Israel, alguns argumentam que a gama de opiniões políticas gravita fortemente em torno do centro ou centro-esquerda, já que escritores com opiniões mais concretas de esquerda ou de direita preferem escrever em outros sites de notícias.

O site do TOI é claro e intuitivo, sem muitos anúncios para distrair o leitor.

Fundado em 1932, o Jerusalem Post, ou JPost, é o mais conhecido e o mais lido site de notícias israelense. Apesar de compartilharem muito do mesmo conteúdo, as edições impressa e online são entidades tecnicamente separadas. Se você estiver em Israel, certifique-se de pegar uma cópia da edição das sextas-feiras, que vem com muitas leituras extras para ler no fim de semana.

O JPost é considerado de centro-direita, embora tenha como objetivo fornecer uma cobertura equilibrada de todo o espectro político. Sobre o tema da política israelense, vale a pena ler as publicações dos jornalistas do JPost, Lahav Harkov e Gil Hoffman, que oferecem análises regulares dos complicados acontecimentos no Knesset e das políticas domésticas de Israel.

O site do JPost é, infelizmente, prejudicado por um layout confuso e dominado por anúncios pop-up que podem estragar a experiência do leitor.

YNet News é o site em inglês do jornal em hebraico Yedioth Ahronoth. Oferecendo traduções do site em hebraico, o YNet News publica um número limitado de artigos e alguns dos melhores textos dos colunistas do Yedioth. De particular interesse para os leitores do HonestReporting são as colunas de Ben Dror Yemini, que escreve freqüentemente sobre os esforços de diplomacia pública de Israel, e desmascara algumas das mentiras que são espalhadas sobre o Estado judeu.

O site da YNet News vai direto ao ponto e oferece uma seleção das principais reportagens do dia, de Israel.

A edição impressa em hebraico do Hayom é o maior jornal de circulação do país, pois é distribuído gratuitamente. Você pode identificar os distribuidores com uniformes vermelhos nas ruas e estações de transporte durante a manhã, na hora do rush, distribuindo cópias.

Israel Hayom ganhou o apelido de “Bibiton” – uma fusão do apelido de Benjamin Netanyahu e da palavra hebraica para jornal. Não surpreende, uma vez que o jornal pretenderia equilibrar o jogo diante de um cenário de mídia cada vez mais de esquerda. O principal investidor do Israel Hayom é Sheldon Adelson, também benfeitor de Netanyahu.

Quanto ao seu site em inglês, Israel Hayom oferece um boletim online diário com as principais histórias do dia.

Embora goste de ser percebido como o principal jornal de Israel, a realidade é que o Haaretz de esquerda tem uma circulação extremamente pequena comparada a seus rivais em hebraico. A edição em inglês, no entanto, é uma história diferente.

O jornal é a fonte de notícias escolhida pelos jornalistas estrangeiros, diplomatas e alguns dos maiores detratores de Israel. Ele tem também alguns textos inegavelmente de alta qualidade para além da cobertura por vezes hipercrítica e negativa, que muitas vezes serve como fonte de informação para quem quer atacar Israel.

Há algumas linhas vermelhas quando se trata do nível de discurso na seção de opinião, que oferece uma plataforma para extremistas como o colunista Gideon Levy.

Alguns podem argumentar, no entanto, que o Haaretz é um testemunho da mídia dinâmica e livre que existe em Israel, além de oferecer ampla evidência da tendência israelense e judaica para a extrema autocrítica.

A mais recente adição à mídia israelense, o i24 News transmite em inglês, francês e árabe e tem o objetivo de trazer “notícias globais não filtradas e imparciais de onde ela acontece”. Com sede em Jaffa, a i24 também abriu um estúdio nos EUA, expandindo seu alcance através da TV a cabo nos EUA, bem como em vários países europeus e africanos. Apesar de funcionar desde 2013, foi apenas a partir de 2018 que o i24 News pôde transmitir na TV a cabo HOT devido a questões legais de propriedade.

Os vários programas do i24 News oferecem uma ampla gama de comentaristas convidados, incluindo o próprio diretor executivo do HonestReporting, Daniel Pomerantz, que aparece regularmente.

Recentemente, o i24 News tem feito esforços para produzir mais conteúdo original de Israel e depender menos de serviços de transmissão, o que é um bom desenvolvimento. Infelizmente, devido à sua expansão nos EUA, o i24 News exige uma pequena taxa mensal para acessar sua transmissão ao vivo pelo seu site. Mas se você estiver procurando uma estação de TV que mostre assuntos atuais focados em Israel e na região 24h/dia, o i24 News é realmente a única opção.

7. OUTRAS FONTES