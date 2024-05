O desenho antissemita do New York Times

Enquanto judeus de todo o mundo se preparavam para os últimos dias da Páscoa judaica, a versão impressa internacional do New York Times (disponível em países como Israel) publicou este desenho:

Um Presidente dos EUA deficiente visual, Donald Trump, com uma kipá na cabeça e guiado por uma caricatura canina do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O caricaturista português Antonio Moreira Antunes do jornal semanal de Lisboa Expresso é o autor do desenho. De acordo com o Daily Mail, o Expresso excluiu o desenho do seu website sem qualquer explicação ou desculpa.

A imagem de Israel à frente dos Estados Unidos inspira-se no clichê antisemita clássico do poder e do controle dos judeus sobre o mundo.

O jornal, que diz promover a luta contra o racismo, os direitos das minorias e a defesa de todas as possíveis causas liberais ou progressistas, não parece ter limites para ofender os judeus.

O New York Times chegou a reconhecer tardiamente seu vergonhoso erro editorial, se acreditarmos neste tweet sobre uma nota editorial que deve ser publicada somente amanhã, segunda-feira dia 29 de abril e cujo conteúdo traduzimos logo abaixo:

An Editors' Note to appear in Monday’s international edition. pic.twitter.com/1rl2vXoTB3 — New York Times Opinion (@nytopinion) April 27, 2019

Tradução: “Um desenho político [publicado] na edição impressa internacional do New York Times, de quinta-feira, incluía clichês antissemitas, retratando o primeiro-ministro de Israel como um cão-guia usando um colar com estrela de David e arrastando o presidente dos Estados Unidos portando uma kipá. A imagem era ofensiva e é um erro de julgamento tê-la publicada. Foi fornecida pelo Serviço e Sindicato do New York Times, que desde então a removeu “

A pergunta que não quer calar é como “erros de julgamento” como esse podem acontecer?

A imagem é tão chocante que é difícil acreditar que os editores da New York Times International Edition não tenham percebido isso a tempo.

O mal está feito. O New York Times pode publicar sua nota editorial em uma próxima edição, esta imagem já foi gravada na memória de uma audiência internacional que teve a infelicidade de adquirir um exemplar do New York Times naquele dia.