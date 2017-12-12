“Un Palestinien a touché à l’arme blanche un Israélien” – la phrase absurde de l’année

Un de nos lecteurs nous a signalé une phrase d’un article du quotidien 20 Minutes sur l’attentat au couteau mené par un Palestinien dimanche 10 décembre qui a grièvement blessé un garde de sécurité de la Gare routière de Jérusalem. Nous le remercions pour nous avoir indiqué la phrase la plus absurde jamais écrite dans la presse à propos du conflit israélo-palestinien.

Des journalistes ne faisant pas bien leur travail par paresse ou manque de compétences, nous en connaissons tous (Hum… AFP). Mais il faut reconnaître à l’auteur de cet article un certain talent.

Sans en dire plus, voici l’extrait en question, ainsi que, surligné en jaune, l’incroyable formule choisie par le journaliste pour décrire l’attentat.

Pour illustrer l’absurdité révoltante de ce choix, HonestReporting a décidé de se lancer dans le pastiche littéraire en réécrivant les assassinats à l’arme blanche les plus connus de l’Histoire à la manière de 20 Minutes.

Assassinat de Jules César, 15 mars 44 avant J.C.

L’assassinat d’Henri IV, 10 mai 1610

L’assasinat de Marat, 13 juillet 1793

L’assassinat du président de la République Sadi Carnot, 24 juin 1894

Vous pensez à d’autres événements au cours desquels une personne en a touché une autre à l’arme blanche ? N’hésitez pas à les partager avec nous et nous les ajouterons à l’article !

En attentant, nous souhaitons un bon et prompt rétablissement au garde de sécurité israélien blessé dans l’attentat. Et quant à l’auteur de l’article de 20 Minutes, nous lui souhaitons de changer très vite de carrière.