URGENTE: Estadão Impresso Faz Matéria de Capa Mentirosa Sobre Israel

Na última sexta-feira a versão impressa do jornal Estadão chegou às bancas com uma matéria de capa falsa e completamente enviesada contra Israel. Vejam a capa:

Esta manchete é FALSA. Israel não lançou um ataque à Gaza. Israel respondeu a ataques de foguetes lançados por terroristas palestinos aleatoriamente contra território israelense, bombardeando especificamente duas áreas do Hamas. E o Estadão sabe perfeitamente disso, mas decidiu deixar esta informação apenas para as letras pequenas:

O Estadão vende a ideia de que Israel atacou primeiro e mirou em “Gaza” como um todo (o que implica em mirar na população civil), quando na verdade as retaliações de Israel miram em pontos específicos que abrigam o Hamas – tido por Israel como responsável por quaisquer ataques terroristas vindos de Gaza. Por que o Estadão não fez sua manchete de capa falando de quem realmente começou o problema, por que ele não escreveu “Milícias Palestinas (ou Gaza, como o jornal gosta de dizer) lança ataque a Israel”, ao invés de colocar o país atacado como vilão?

E por que usar uma foto de um palestino abordando uma soldada que tentava dispersar protestos em Jerusalém, que não tem absolutamente nada a ver com os foguetes lançados contra Israel?

Talvez porque o jornal achou que combinasse com a falsa ideia de Israel ter começado ataques contra Gaza? Quem sabe…

Mas o viés anti-Israel do Estadão não parou em sua capa, até porque nada é tão ruim que não possa piorar. O leitor que chegou à matéria no interior do jornal, deparou-se com uma nova manchete escancaradamente tendenciosa.

Na matéria do Estadão, Israel revida, não contra foguetes terroristas lançados para seu território, mas contra palestinos que protestavam contra Trump! Esta manchete é FALSA e o Estadão mais uma vez deixa as verdadeiras explicações para as letras pequenas.

Se o próprio subtítulo e a matéria explicam que o bombardeio de Israel foi em resposta a foguetes vindos de Gaza, por que uma manchete dizendo aos leitores que Israel revidou protestos de palestinos contra Trump?

Por que não usar manchetes dizendo a verdade? Algo como “Palestinos protestam contra Trump e Israel revida foguetes de Gaza”, ou “Palestinos protestam contra Trump e Milícias Palestinas atacam Israel com foguetes”

Por que não dar ênfase ao lado israelense cujos civis não tem nada a ver com a decisão de Trump e mesmo assim correm risco de vida, tendo apenas 15 segundos para correrem para abrigos anti-foguetes e se protegerem dos ataques de terroristas palestinos em Gaza?

Por que não dar ênfase ao caráter aleatório dos foguetes de Gaza que são disparados em quaisquer direções e caem, por exemplo, em jardins de infância, como no segundo ataque de sexta-feira contra a cidade de Sderot?

Isto não é jornalismo, nem profissionalismo. Isto é apenas um jornal agindo sem ética, e sem compromisso com a informação.

O Estadão deveria se envergonhar.